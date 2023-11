31enne partorisce e 24 ore dopo si laurea

Il 12 novembre ha partorito la sua seconda figlia e, 24 ore dopo, il 13 novembre si è laureata in Ostetricia con 110 e lode e abbraccio accademico.

È la storia di Benedetta Piccioni, 31enne di Ascoli Piceno che vive a Roma. “Lavinia sarebbe dovuta nascere il 26 novembre, quindi ero relativamente tranquilla. Poi ha deciso di venire al mondo un po’ prima e ho dovuto adattarmi alla situazione. Ho partorito domenica mattina alle 5 e mezzo, ho cercato di riposare il più possibile e poi, lunedì mattina, alle 8:30, ero in facoltà per l’esame di abilitazione alla professione. Dopo l’abilitazione ho discusso la tesi: intorno a mezzogiorno mi sono laureata e poi sono tornata in ospedale. Martedì sono rientrata a casa”, ha raccontato la giovane a Il Resto del Carlino.

“Non ho mai pensato di non farcela. Ero determinata a portare a termine entrambe le cose. Certo, se avessi avuto difficoltà particolari non sarei andata a laurearmi, non sono incosciente. Ma è filato tutto liscio”, ha aggiunto. “Rifarei tutto. Spero anzi che la mia storia faccia coraggio alle donne che magari sono impaurite dal portare avanti una gravidanza mentre studiano. Io non ho i superpoteri, ma ci sono riuscita”, ha concluso la Piccioni.