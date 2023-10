Sommatino. Leonarda Maria Licata è il nuovo segretario giovani della DC

SOMMATINO. La 26enne Leonarda Maria Licata detta Lea è il nuovo segretario giovani della dc di Sommatino, ex consigliere comunale di Sommatino. la nomina è avvenuta dopo un incontro promosso dal Vice segretario regionale della dc Dott.ssa Angela Cocita, dal segretario giovani del collegio di Gela Luigi Gallenti e la presenza del Segretario cittadino di Sommatino Francesco Iannì e del consigliere comunale Gioacchino Mulone.

Lea Licata dichiara: “Desidero ringraziare il vice segretario regionale Angela Cocita e il partito della Nuova Democrazia Cristiana per la fiducia espressa nei miei confronti. Sono entusiasta di essere stata nominata segretario politico dei giovani della Nuova DC e sull’esempio di Don Luigi Sturzo profonderò il mio impegno politico con spirito di servizio, carità e responsabilità. Tra i nostri obiettivi ci sarà quello di coinvolgere in modo attivo i giovani nella vita politica di Sommatino, con un impegno concreto e fattivo che ci consenta di affrontare le sfide della nostra comunità. Noi giovani democristiani seguiremo il nobile progetto dei Liberi e Forti per rinnovare il nostro paese sul piano sociale, politico, economico, etico e culturale, affinché si possa cambiare rotta a questa politica che oggi sfiora la soglia della mediocrità. L’invito che faccio a tutti i cittadini è quello impegnarsi politicamente con serietà e lungimiranza poiché siamo noi i responsabili delle prossime generazioni e quindi è tempo che la politica torni ad essere intesa come la più alta forma di carità (San Paolo VI).”

Angela Cocita dichiara: “A Sommatino, nella mia comunità, il partito cresce giorno dopo giorno, la scelta di Lea è stata naturale voluta anche dal segretario cittadino e dal consigliere comunale, GIOVANE e Donna, con Lea abbiamo sempre collaborato e dialogato sui bisogni del nostro paese, abbiamo sempre cercato di dare un segnale forte come giovani sommatinese. adesso con questa nomina lavoreremo in sinergia per dare risposte, sono sicura che Lea sarà in grado di coinvolgere, visto anche la sua esperienza come ex consigliere comunale, tanti giovani. voglio augurarle un buon lavoro e sono orgogliosa di averla al mio fianco e di ritornare a lavorare insieme ed essere punto di riferimento per tutti i giovani della comunità sommatinese. Porterà avanti i valori della Democrazia Cristiana con umiltà e semplicità, valori che la contraddistinguono. Con il segretario del collegio di Gela Luigi Gallenti, stiamo lavorando in sinergia per la crescita del partito in cui crediamo”.

Il segretario cittadino Francesco Iannì e il consigliere comunale Gioacchino Mulone dicono “Lea sarà punto di riferimento per i giovani sommatinesi ma non solo, collaborerà con tutto il partito. porteremo avanti insieme i valori democratici cristiani. Siamo fieri che Lea faccia parte del nostro partito che è in continua crescita.”