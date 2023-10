Sommatino. Incontro al Comune tra il sindaco e l’Asp per gli screening dell’11, 12, 13 e 14 ottobre alla popolazione femminile

SOMMATINO. Incontro al Comune tra il sindaco Salvatore Letizia, la Dott. ssa Milena Sanfilippo e il Dott. Marcello Palermo (nella foto) per organizzare le giornate di prevenzione, in sinergia tra Comune e Asp.

A tal proposito il sindaco ha reso noto che la cittadinanza femminile dai 50 ai 69 anni d’età, nelle giornate dell’11/12/13/14 Ottobre, potrà effettuare lo screening mammografico a bordo del mezzo attrezzato, che si troverà in Via Don Orione (vicino sede Auser). È necessaria la prenotazione, da effettuare telefonando al 0934506056.

Per tale fascia d’età sarà inoltre possibile prenotare allo stesso numero lo screening al colon retto. Per le donne dai 25 anni in su sono disponibili gli esami per pap test e hpv, prenotabili al numero di cui sopra, da effettuarsi sempre presso il Poliambulatorio cittadino.