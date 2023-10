Sommatino. Avviato il Censimento permanente per il 2023 con compilazione online di un questionario. Ecco come fare

SOMMATINO. E’ stato avviato il 2 ottobre scorso il Censimento permanente popolazione e abitazioni 2023 – Compilazione online del questionario. La nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni coinvolge 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie. Per il Comune di Sommatino le famiglie coinvolte sono 1.069.

Il Censimento – come ha spiegato l’amministrazione comunale – permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

La data di riferimento del Censimento è il 1° ottobre 2023, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. La violazione dell’obbligo di risposta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989.

Le famiglie coinvolte nel campione ricevono una lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat contenente le modalità per partecipare. Se hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita a partecipare al Censimento fai parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia al Censimento: compila al più presto il questionario on line, accedendo con le credenziali che trovi nella lettera.

A partire dal 2 ottobre 2023, la famiglia può compilare in autonomia il questionario online anche presso uno dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR) attivi per tutta la durata dell’operazione censuaria, dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno dei promemoria dall’Istat già a partire dalla seconda metà di ottobre 2023. Compilare il questionario online è possibile fino all’ 11 dicembre 2023.

Dal 12 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità:

– contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista

– visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia

– intervista faccia a faccia con un operatore comunale presso i Centri Comunali di Rilevazione.

La rilevazione si chiude il 22 dicembre 2023.

Per la compilazione del questionario online presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Sommatino contattare uno dei seguenti operatori di back office per fissare un appuntamento o inviare una email comunicando il proprio numero telefonico per essere contattati:

Sig. Capraro Elio numero telefonico 09221649111 e digitare 5 – email capraro.elio@comune.sommatino.cl.it

Sig. Cafieri Calogero numero telefonico 09221649111 digitare 6 – email cafieri.calogero@comune.sommatino.cl.it

Sig.ra Cocita Luigina numero telefonico 09221649111 digitare 6 – email cocita.luigina@comune.sommatino.cl.it

Sig. Tricoli Antonio numero telefonico 09221649111 digitare 9 – email ced@comune.sommatino.cl.it

L’assistenza alla compilazione del questionario presso il CCR del Comune è completamente gratuita.