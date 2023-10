San Cataldo. La Casa di Cura “Regina Pacis” ricerca uno specialista in Neurologia

SAN CATALDO. La Casa di Cura “Regina Pacis” è alla ricerca di uno specialista in Neurologia. Per questa ragione ha indetto una selezione alla ricerca di specialisti interessati a intraprendere un percorso retribuito nel servizio di Neurologia. La collaborazione è di tipo Libero professionale.

Il candidato selezionato, con la supervisione del Responsabile del Servizio, collabora con le altre figure professionali del reparto nello svolgimento dell’attività clinica ed ambulatoriale. I suoi requisiti devono essere:- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in Italia).- Diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in Neurologia.

Tra i titoli preferenziali bisogna possedere buona conoscenza della lingua inglese o francese, propensione all’attività scientifica e di ricerca, familiarità con i principali applicativi informatici. Forte motivazione, flessibilità, capacità di gestione dello stress, orientamento al problem solving, buone capacità relazionali, di comunicazione e di teamwork completano il profilo.

La sede di lavoro è San Cataldo. Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati via e-mail. La Casa di Cura “Regina Pacis” si riserva ogni e più ampia valutazione in merito all’idoneità delle candidature e si riserva inoltre di chiedere in qualsiasi momento ai candidati di documentare, pena l’esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso. I candidati interessati sono pregati di inviare il CV on line all’indirizzo mail urp@casadicura-reginapacis.it. Le domande di partecipazione alla presente selezione devono pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2023.