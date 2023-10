Riesi. Operativo il Centro aggregativo per l’inclusione, la socializzazione di soggetti con disabilità a partire dai 18 anni

RIESI. Un centro aggregativo per favorire l’inclusione, la socializzazione di soggetti con disabilità a partire dai 18 anni. Il Centro accoglie per tre ore al giorno e per tre giorni a settimana 15 persone coinvolte quotidianamente in diverse attività con esperti del settore. A comunicarne l’avvio è stata l’amministrazione comunale.

Si tratta di un importante servizio a favore della comunità. All’interno del centro ci sono laboratori creativi, attività espressive, divertimento in movimento, vari giochi di gruppo, animazione sociale e territoriale. Il servizio è gratuito, compreso servizio di trasporto. Per poter partecipare presentare la domanda presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune di Riesi.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso il Centro Polivalente, sito in Viale Don Bosco, nei seguenti giorni: lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.