Montedoro. Il Comune si sta muovendo per riattivare il servizio di vaccinazione in età pediatrica

MONTEDORO. L’amministrazione comunale si sta muovendo al fine di consentire l’attivazione del servizio di vaccinazione in età pediatrica. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Renzo Bufalino.

Il primo cittadino ha ricordato che, “Viste le lamentele di diverse famiglie per l’assenza del servizio vaccinazione in età pediatrica presso il presidio sanitario di Montedoro, come Amministrazione Comunale abbiamo scritto una nota all’Asp per ripristinare detto servizio, almeno con cadenza mensile, al fine di ridurre i disagi per i cittadini di questo comune”.

A questo punto si attende che il servizio venga effettuato e che vengano garantiti i diritti sulla salute da parte delle fasce sociali più esposte come i bambini.