Delia. Riqualificata la villetta di Sant’Antonio in via Caltanissetta da anni al buio

DELIA. ” Avevamo inserito nel nostro programma elettorale la riqualificazione della villetta di Sant’Antonio sita in via Caltanissetta da tantissimi anni al buio (sia la statua che tutto lo spazio circostante).Ecco, dopo il Parco Robinson, dopo il sagrato della Chiesa della Croce, dopo la Chiesa di Sant’Antonio, dopo la Chiesa del Carmelo, dopo il cortile della via Pagliarello, dopo la Chiesa e il Campanile della Madrice, dopo la Villa Flora, dopo la Pietra, dopo via Messana, dopo quasi tutto il paese a led e molto altro ancora, anche questa villetta è stata totalmente illuminata”.

Così il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha fatto anche rilevare come, prima di fine anno la sua amministrazione comunale provvederà ad illuminare altre due zone molto frequentate dai cittadini da sempre al buio “anch’esse parte integrante del nostro programma elettorale”.