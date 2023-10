Delia. Approvato in Giunta con avanzo di amministrazione Rendiconto dell’Esercizio 2022

DELIA. In Giunta è stato approvato all’unanimità il Rendiconto dell’esercizio 2022 che viene “chiuso” con un avanzo di amministrazione. “Si tratta – ha spiegato il sindaco Bancheri – di un atto amministrativo molto complesso anche in virtù del riaccertamento dei residui propedeutico all’approvazione dello stesso, riaccertamento che viene posto in essere da tutte le aree funzionali dell’Ente e che richiede tempo ed attenzione”.

In merito alla nomina dei Commissari ad acta da parte della Regione Siciliana per i ritardi nell’approvazione dei Bilanci e dei Rendiconti degli Enti Locali, il sindaco ha chiarito che “sono stati 170 Comuni su 390 sono interessati dalle suddette nomine (quindi quasi un Comune su due), a dimostrazione che detti ritardi sono generalizzati a causa della complessità della materia contabile degli Enti Locali; dette nomine sono “atti dovuti” che esauriscono il loro effetto con l’approvazione dei Rendiconti e dei Bilanci”.

E’ stato anche spiegato che “Il Comune di Delia è stato interessato dalle consultazioni elettorali e nei sei mesi antecedenti le stesse l’attività amministrativa subisce un rallentamento fisiologico. Detto ciò siamo già a lavoro da diverse settimane anche per la stesura del Bilancio 2023 che contiamo di ultimare a breve per sottoporlo all’approvazione della Giunta e successivamente del Consiglio comunale”.