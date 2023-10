Caltanissetta, dopo 40 anni la 5^ F del Rapisardi di nuovo insieme

Si è svolto ieri, 7 ottobre 2023, in un clima di amicizia e simpatia la reunion della “Classe Quinta Sezione F” dell’Istituto Tecnico Commerciale Mario Rapisardi di Caltanissetta che ha voluto celebrare il quarantennale dal diploma. L’intesa e l’allegria che hanno caratterizzato l’incontro ha, ancora una volta, dimostrato quanto coesa e unita fosse la classe che, in quel lontano 1983, si distinse per vivacità e goliardia e, anche, per aver conseguito i voti più alti agli esami finali.



Il gruppo di “studenti” che si erano già rivisti nel 1993, per festeggiare il decennale, e nel 2008, per il venticinquennale, si sono dati appuntamento in mattinata davanti la scuola sita in viale Regina Margherita dove, al suono di una improvvisata campanella, hanno chiamato, dopo tanto tempo, l’appello attraverso la copia del vecchio registro di classe.



Hanno risposto all’appello: Claudio Arcarese, Loredana Augello, Giusy Cortese, Bianca Cottone, Salvatore Crucillà, Rino Dell’Aira, Giuseppe Diliberto, Rino Lombardo, Silvia Lo Piano, Enza Marchesano, Alberto Miccichè, Vincenzo Orlando, Giusy Perna, Maria Catena Pernaci, Giusy Piazza, Cinzia Rabiolo, Salvatore Raimondi, Renato Riggi, Grazia Signorello e Carmen Vitello. Assenti giustificati, perché fuori sede o per impegni improrogabili, sono stati Maria Giovanna Cancemi, Mariella Emma, Antonello Fasone, Vincenzo Gioia, Grazia Musco, Enzo Scarpulla e Giuseppe Fusco che, da Roma, si è però collegato in videochiamata.

Dopo l’appello, i “ragazzi” si sono spostati in un noto locale della zona per il ricco pranzo che è iniziato con il più classico dei brindisi e che, complice la bellissima giornata di sole, tra chiacchiere, risate e ricordi si è prolungato fino al tardo pomeriggio. Non è mancata la videochiamata all’amatissima prof. di italiano, Maria Catena Atturio che non ha potuto partecipare in presenza per ragioni di salute. Ella, emozionandosi, ha emozionato tutti. La buonissima torta e le innumerevoli fotografie hanno concluso l’evento, mentre ci si è lasciati con la promessa di rivedersi molto presto, sempre “più giovani” e sempre “più sprint”.

I “ragazzi” della 5 F