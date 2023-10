Caltanissetta. Alunni dell’Istituto Scolastico “Martin Luther King” protagonisti su Rai Parlamento

CALTANISSETTA. Il 16 ottobre, alle 10,25 circa, alcuni alunni dell’Istituto Martin Luther King di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Daniela Rizzotto, insieme alle docenti Patrizia Grisaffi e Marilena Pelonero saranno tra i protagonisti della trasmissione televisiva di Rai Parlamento Spazio Libero dedicata alla giornata nazionale del dono.

Gli alunni si sono esibiti con la canzone DONO E’ (creata da loro sotto la guida degli insegnanti) , durante la giornata nazionale del dono giorno 4 ottobre ai quartieri Culturali della ZISA a PALERMO( ove erano presenti scolaresche di tutta Italia, varie autorità e enti del terzo settore),in quanto vincitori della menzione speciale per il costante impegno in campo di solidarietà e volontariato e per il lungo sostegno dato all’istituto Italiano della donazione. Questa canzone, come hanno sottolineato alcuni ragazzi durante la presentazione, vuole essere la sintesi delle varie esperienze vissute in questi anni e che hanno fatto riscoprire la BELLEZZA DEL DONARE.

Questo componimento, scritto insieme ad alcuni ragazzi delle classi IIIF/III G, è nato all’interno del progetto SCUOLA E PERSONA del quale fanno parte anche ragazzi delle classi II G/II E che ha lo scopo di favorire la cultura dell’accoglienza e del rispetto per ogni persona attraverso attività di service learning sul territorio ed apertura nei confronti di coloro che hanno bisogno di sostegno. I ragazzi usano il loro talento al servizio di chi intorno a loro necessità di essere accompagnato e voluto bene in ogni circostanza vivendo cosi’ concretamente quanto affermato nella Costituzione e mettendo in atto le non cognitive skills che, come voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dovrebbero entrare a far parte della didattica. L’Istituto ha ricevuto in premio un PC ed un albero da piantare a scuola come emblema del dono.

Questo premio è solo l’ultimo di tanti ricevuti dall’ Istituto che è ormai considerato esempio di eccellenza e buone prassi dal Ministero del Merito e dell’Istruzione. A ottobre infatti il gruppo inclusione della Scuola, grazie al Lavoro DIVERSAMENTE IMPARIAMO ( realizzazione di un’audioguida per BES in collaborazione col Comune di Caltanissetta,)è stato invitato a Valdobbiadene in quanto scuola di eccellenza scelta dall’Indire e da altri prestigiosi Enti del Festival dell’Innovazione scolastica e presentato in diretta nazionale dalle prof.sse Marilena Pelonero e Ilaria Testaquatra.

Anche altre preziose istituzioni quali il Consiglio d’Europa ed il Senato delle Repubblica hanno riconosciuto l’alto valore educativo del progetto Scuola e Persona per essersi distinto per aver educato le giovani generazioni al rispetto per ogni persona e all’importanza di vivere di valori contemplati nella Costituzione nella propria vita quotidiana che è la mission di tutta la scuola.

Questi premi sono molto importanti e di questo siamo veramente onorati- afferma la prof.ssa Pelonero, referente del progetto e coadiuvata dai docenti Cordova, Piccini, Grisaffi e Testaquatra- ma il premio piu’ bello è vedere il sorriso dei ragazzi, la loro felicità nel mettersi al servizio della propria comunità per costruire insieme qualcosa di bello e portare un po’ di amore. http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1090223