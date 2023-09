Salvini, il Ponte sullo Stretto è un diritto dei cittadini

“Il Ponte sullo Stretto è un diritto dei cittadini, che lo attendono da 50 anni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. “Io – ha detto – guardo al 2032, perché dovrà partire il primo treno sulla Torino-Lione, il primo treno nel tunnel del Brennero. Prima partirà la Roma-Napol-Bari (l’obiettivo è arrivare da Napoli a Bari in due ore), e poi la prima auto che attraverserà lo Stretto di Messina”.

“Per me un’Italia senza Ilva non è Italia. L’anno prossimo spero che potremo visitare i cantieri del Ponte sullo stretto, che ha bisogno di acciaio. Sarebbe frustrante far partire l’opera pubblica più grande del mondo andando a prendere le materie prime all’estero”, ha detto ancora Salvini. “Spero che l’equilibrio fra ambiente e lavoro si trovi – ha aggiunto – L’ex Ilva sarà a disposizione dell’opera, con tutto l’acciaio di cui avremo bisogno non basterà neanche solo il siderurgico”.

“La sostenibilità ambientale è fondamentale – ha detto – ma occorre usare buon senso e non legarsi mani e piedi alla Cina, perché se chiude l’Ilva, l’acciaio lo andremo a prendere in Cina e in Turchia”.