Peppe Di Cristina (PD): “Fratelli d’Italia spieghi definanziamento del progetto di Montelungo e taglio della linea di Rigenerazione Urbana”

Dura posizione politica, quella espressa da Peppe Di Cristina a proposito di Fratelli d’Italia e dell’incontro in piazza Umberto. “Ieri – si legge in una nota lo stato maggiore di Fratelli d’Italia ha fatto tappa in piazza Umberto I, rilanciando la centralità del partito nel contesto del centrodestra locale e a supporto delle scelte del governo Meloni. Tra le fila dem, però, non è sfuggito che proprio in questo periodo la città fa i conti con tagli e definanziamenti, anzitutto imposti dal governo nazionale e seguiti poi da quello regionale”.

Secondo Di Cristina: “Fratelli d’Italia dovrebbe anzitutto spiegare alla città perché sia stato definanziato il progetto di riqualificazione di Montelungo e perché il governo Meloni abbia deciso di tagliare la linea di “Rigenerazione urbana” – dice l’esponente della direzione nazionale del Partito democratico Peppe Di Cristina – è facile fare semplici annunci, privi di contenuti”.

Di Cristina ha più volte contestato la linea assunta dall’allora governo regionale Musumeci e poi da quello del successore Schifani, fin troppo volta a ridimensionare ogni investimento per la città, fino a tagli veri e propri dei fondi. “Prendo atto che da Musumeci a Schifani non è cambiato nulla – sottolinea – di recente, il governo regionale ha autorizzato il definanziamento di altri tre progetti di “Patto per il sud” mentre a livello nazionale l’esecutivo Meloni ha tagliato fondi di “Rigenerazione urbana” e quindi del Pnrr, fortemente voluti invece dal Partito democratico.

Non c’è solo la riqualificazione di Montelungo che non potrà vedere la luce ma a forte rischio sono i fondi per lo stadio “Presti” e su questo punto stiamo lavorando ad un’iniziativa in parlamento e a livello regionale, insieme al commissario Giuseppe Arancio. Si tratta di progetti che avevano già uno stanziamento ed è ancora più grave e vergognoso”. Di Cristina, però, non vede solo un’azione del centrodestra e di Fratelli d’Italia mirata a ridurre gli stanziamenti per la città, dato che si rivolge anche al sindaco Lucio Greco.

“La smetta di avere una posizione sempre neutra davanti a tagli pesantissimi – continua – ha sostenuto il centrodestra a livello nazionale e votato per Schifani alle regionali, adesso però dovrebbe iniziare a difendere il territorio, magari interfacciandosi con la parte politica nella quale si riconosce. Ci sono responsabilità politiche evidenti”.