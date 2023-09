Cento atleti dell’Invicta Basket festeggiano al Famila “Tutti in Campo”

Una grande festa di basket si è svolta questa mattina presso uno dei supermercati Famila di Caltanissetta: oltre cento atleti dell’invicta, dai più piccoli del minibasket fino ai beniamini della prima squadra, hanno partecipato all’iniziativa volta ad intrattenere i clienti Famila con esibizioni cestistiche.

Sono stati montati due canestri dove i ragazzi dell Invicta insieme ai clienti hanno potuto tirare in un contesto inusuale tra stupore e divertimento. L’invicta, inoltre, partecipa al concorso promosso da Famila “tutti in campo.

Durante la manifestazione l’invicta ha presentato il nuovo logo realizzato da un azienda tutta nissena, la Creative agency di Elia Termini, che con competenza e professionalità si farà carico di rinnovare il look della società.



Oggi il logo, per la prima volta, è stato apposto su 200 magliette donate a tutti i partecipanti e ai clienti di Famila i quali hanno molto apprezzato l’iniziativa. La mattinata è continuata con la testimonianza di Daniela Amico, moglie di Davide La Paglia, icona calcistica nissena e oggi impegnato in una battaglia per combattere la SLA. La testimonianza di Daniela è stata toccante, significativa ed ha trasmesso un messaggio di forza e determinazione veramente commoventi.



Il capitano Davide La Paglia è esempio di sportività, di umanità e di infinita generosità messa in campo anche oggi con la donazione, ai giovani cestisti dell’invicta, di molte copie del suo libro “Una vita da Capitano coraggioso” Una grande giornata condotta in maniera esemplare dall inossidabile Donatello Polizzi, ormai entrato a pieno titolo nello staff Invicta.

L’esordio in serie C domenica 8 ottobre alle ore 20 al palacannizzaro per sostenere la prima squadra della città.