Caltanissetta. Un successo la prima festa della Lega in Sicilia

CALTANISSETTA. I sostenitori, i militanti, i consiglieri e amministratori della Lega, della provincia di Caltanissetta, hanno inteso ringraziare, tramite il commissario provinciale Loreto Ognibene, l’On. Annalisa Tardino, Commissario Regionale per avere scelto e organizzato a Caltanissetta, la prima festa in Sicilia della Lega alla presenza degli assessori regionali, il Vicepresidente Luca Sammartino e l’Assessore Mimmo Turano, deputati regionali, nazionale ed europei.

Lo stesso Ognibene ha sottolineato: “La presenza del nostro leader nazionale e Vicepremier Matteo Salvini e il suo intervento, sulle problematiche e carenze infrastrutturale in Sicilia e nel Sud, diventate ormai ataviche, e i chiarimenti e le rassicurazioni sugli interventi e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’alta velocità ferroviaria in Sicilia, e al completamento della Galleria “Caltanissetta” di collegamento con l’autostrada PA-CT, ha ridato speranza, forza e coraggio ai presenti. La numerosa partecipazione fa comprendere, come la Lega sia sensibile alle problematiche territoriali e alle istanze provenienti dalla collettività”. Tutto ciò, conclude Ognibene, rappresenta un punto di partenza e un input per le prossime elezioni amministrative di Caltanissetta, Gela e Mazzarino. “Un successo la “PONTIDA” di Sicilia”.