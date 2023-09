Caltanissetta: studenti del “Russo” ricevono gli attestati del Gatehouse Classic Esol

Le certificazioni GATEHOUSE CLASSIC ESOL International sono pensate per i candidati che non sono

madrelingua inglese e che desiderano ottenere una certificazione in inglese come seconda lingua (L2) di alta

qualità, disponibile e riconosciuta in tutto il mondo. Sono progettate per fare riferimento alle descrizioni

delle competenze linguistiche nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

La certificazione è regolata dall’Office of Qualifications and Examinations Regulations (Ofqual) in Inghilterra e

fa parte del Regulated Qualifications Framework (RQF).

Per il quarto anno consecutivo l’IISS L. Russo, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, è sede d’esame con apertura anche all’utenza esterna.

Quest’anno scolastico, nell’ambito del Progetto CERTPASS, il gruppo dei docenti di lingua inglese si è occupato della progettazione, organizzazione e monitoraggio dei corsi di preparazione volti all’ottenimento

della certificazione “GATEHOUSE CLASSIC” livello B1 e livello B2. La prima azione messa in atto è stata la diffusione tra gli alunni dell’Istituto dell’opportunità offerta dalla scuola di poter frequentare corsi gratuiti tenuti dai Docenti di Lingua Inglese supportati dalla docente di madrelingua, Gli iscritti sono stati in totale

65, provenienti da tutti gli indirizzi di studio.

I corsi di preparazione pianificati sono stati tre, un corso per il livello B1 e due corsi per il livello B2, iniziati

con calendario alternato a febbraio e si sono conclusi nella seconda settimana di Maggio. I corsi, si sono svolti in orario extracurriculare e sono stati concepiti come potenziamento della lingua inglese e finalizzati, dunque, all’esame per la certificazione. Le attività dei tre corsi si sono incentrate sulle 4 competenze oggetto

delle prove d’Esame.

La prof.ssa Callari Concetta in qualità di docente referente e di figura di INVIGILATOR e INTERLOCUTOR ha coordinato il gruppo dei docenti di lingua nominati, i proff. Bartolozzi, Pettinato,

Dionisio e Pilotta, in un rapporto di scambio e collaborazione continui. La collaborazione con il Prof Calà, anch’egli Invigilator durante le sessioni d’ esame, è stata caratterizzata da un rapporto di fiducia reciproca.

Gli studenti/candidati hanno frequentato in maniera assidua , sostenendo gli esami nelle date del 30 e 31 maggio e del 5 e 6 giugno.

Le simulazioni delle prove d’esame in classe e in Laboratorio lingue 2 hanno permesso agli alunni di potenziare in modo efficace e consapevole le abilità di Listening, Writing, Reading e Speaking.

I corsi hanno permesso di aumentare in tutti gli studenti la motivazione all’apprendimento. Il coinvolgimento,

il desiderio di apprendere e l’impegno sono stati apprezzabili.

Giorno 21/09/2023 si è svolta in aula magna, alla presenza dei genitori, e dei docent referenti, la cerimonia di

consegna dei certificati conseguiti durante la quale il Dirigente Scolastico ha espresso il suo vivo compiacimento per l’eccellente lavoro svolto e si è complimentato con i candidati per i risultati ottenuti.