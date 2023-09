Caltanissetta. Il deputato Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord) alla festa della Lega: “Salvini, cosa stai facendo contro il caro voli?”

Il deputato di Sud chiama nord, Ismaele La Vardera (nella foto), dopo la manifestazione dello scorso aprile sul caro-voli a Catania e la lettera mandata al ministro Matteo Salvini, si è presentato alla festa del suo partito in Sicilia (a Caltanissetta) per chiedergli quali sono le mosse del governo sul caro-voli.

“Sono venuto alla festa del partito del ministro Salvini – ha detto La Vardera – per capire quanto gli è costato il volo, ma hai preferito i selfie alle risposte che interessano ai siciliani. Insieme a un senatore accademico dell’Università di Catania, abbiamo aspettato, in diretta sui social, per fare una sola domanda al ministro. Sono andato nella qualità di deputato, ma quando eravamo accanto a lui, lui ha preferito i selfie anziché rispondere alla domanda che attanaglia tutti i siciliani. Cosa sta facendo contro il caro Voli? Non ha risposto neanche alla mia nota ufficiale del 4 aprile dove lo invitavo alla manifestazione”.

A Caltanissetta, assieme al deputato La Vardera – e il cartonato del ministro Matteo Salvini – anche Giuseppe Trovato, già senatore accademico e rappresentante di molti studenti all’Università di Catania.