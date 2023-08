Verso le Amministrative, Michele Mancuso (FI): “Candidato sindaco unico e condiviso da chi sta a cuore Caltanissetta”

Tra qualche giorno sarà settembre, si ritorna dalle vacanze, ricomincia la scuola e Caltanissetta si avvierà verso le amministrative di maggio 2024. Settembre sembrerebbe il mese giusto dove si scalderanno i motori della politica locale per prepararsi a questo appuntamento. Ma già le prime avvisaglie sono arrivate durante questa torrida estate.

Sotto l’ombrellone i nisseni si sono divertiti a leggere sui media locali una lunga serie di nomi che potrebbero coltivare l’ambizione di indossare la fascia tricolore del primo cittadino, di varcare il portone di Palazzo del Carmine e sedersi sulla poltrona del sindaco di Caltanissetta. Possibilità ed ambizioni legittime, dove a risorse che sanno il fatto loro e che per capacità ed esperienza potrebbero offrire un salvifico contributo alla democrazia ed al buon governo, se ne alternano altre, che come dicevano i nostri nonni, neanche la O con il bicchiere saprebbero fare, salva la democratica imposizione che anche il mediocre può sognare.

L’area di centrodestra, carica di entusiasmo legittimato dalle vittorie nazionali e regionali, una sorta di effetto traino del premier Giorgia Meloni e del governatore dell’Isola Renato Schifani, coltiva giustamente le ambizioni di raggiungere l’obbiettivo prefissato da qualche anno: il sindaco di Caltanissetta. E’ l’obbiettivo anche del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. Al suo secondo mandato, ed ormai nisseno di adozione, ha a cuore le sorti di Caltanissetta e quindi di Palazzo del Carmine. Ha una grande responsabilità, quella di contribuire alla scelta del candidato giusto per il centrodestra.

Lo abbiamo incontrato cercando di capire come si muoverà il centrodestra per la ricerca del candidato “giusto”

Onorevole Mancuso, qual è la sua riflessione in merito alle elezioni amministrative che coinvolgeranno il capoluogo nisseno la prossima primavera?

Siamo davvero alle porte di una nuova partita per le prossime amministrative nella città di Caltanissetta. Sono stati mesi complicati come in ogni inizio di legislatura dove ho avuto grazie alla città capoluogo l’onore di raggiungere ancora una volta un obiettivo così importante. Ma al tempo stesso mi sento carico di responsabilità nel dovere assolutamente contribuire a fare la mia parte e dare una nuova e adeguata amministrazione alla città.

Qual è l’identikit del futuro candidato di centrodestra?

Forza Italia ha tutte le carte in regola per esprimere con l’accordo di tutti i partiti di centro destra un proprio candidato. Abbiamo le persone giuste, ma senza gli altri non si arriva da nessuna parte. E’ dunque fondamentale che tutte le componenti, non solo di partito ma anche civiche, espressione di quell’area moderata, centrista, europeista e composta dagli uomini che hanno dato qualcosa alla città, si adoperino per ottenere un candidato unitario e dare una svolta, una vera e propria accelerazione alla crescita di Caltanissetta.

Qual è il percorso da intraprendere per l’individuazione del candidato?

Tutti i soggetti, che condividono i valori che appartengono ad una politica “non gridata”, moderata e di buon senso, ai quali sta a cuore il futuro di Caltanissetta, devono ritrovarsi attorno ad un tavolo per programmare un futuro di ripresa e rilancio della cultura del buon governo. I rappresentanti dei partiti sia comunali che provinciali hanno la maturità politica per comprendere quanto sia importante lavorare all’unità programmatica che ci vedrà sicuramente vincenti.