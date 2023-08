PD Caltanissetta: “Tagli al Pnrr operati dalla destra interesseranno anche Caltanissetta con un definanziamento di 787 milioni di euro”

CALTANISSETTA. “I tagli al PNRR operati dalla destra interesseranno anche Caltanissetta ed in particolare la realizzazione del collegamento ferroviario veloce tra la nostra città e le aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania. Il Governo ha infatti disposto la cancellazione dal PNRR delle opere di potenziamento della tratta ferroviaria che va da Lercara ad Enna, passando per la stazione di Caltanissetta Xirbi. Si tratta di un lotto inserito tra i progetti del PNRR nell’ambito degli interventi potenziamento della rete ferroviaria siciliana ed appaltato nel mese di aprile”.

E’ quanto affermato in una nota dal Circolo PD Faletra Caltanissetta. “La revisione del PNRR operata dal Governo Meloni lo scorso 27 luglio – si legge nella nota – ha però previsto un definanziamento di quest’opera per 787 milioni di euro, di cui 470 per il tratto Caltanissetta Xirbi -Lercara e altri 317 milioni di euro per quello Enna – Caltanissetta Xirbi. Una parte di queste risorse sarà redistribuita su altre della linea ferroviaria siciliana, ma conti alla mano, mancheranno ben 275 milioni di euro. Trattandosi di lotti già appaltati, i tagli operati dal Governo saranno coperti accedendo ad altre risorse nazionali nell’ambito dell’accordo di programma con RFI, ma ciò non riduce affatto la gravità delle scelte operate dalla destra.

Il Governo di Giorgia Meloni, con il colpevole silenzio di Renato Schifani, getta infatti la spugna sulla possibilità di dotare la Sicilia di collegamenti ferroviari degni di questo nome entro il 2026 condannando la città di Caltanissetta ed il suo territorio ad una prolungata condizione di arretratezza infrastrutturale.

Quella operata dalla destra, inoltre, non è una semplice partita di giro finanziaria, al contrario: si tratta di un vero e proprio gioco delle tre carte. Le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno impiegate per coprire i tagli e consentire la realizzazione dell’opera saranno infatti sottratte ad altri progetti che avrebbero potuto favorire lo sviluppo del nostro territorio.

A fronte dell’ennesimo atto di arroganza compiuto ai danni della nostra città il Partito Democratico nisseno, per tramite dei suoi dirigenti locali Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli, unitamente al Segretario provinciale Renzo Bufalino alla responsabile PNRR della segreteria regionale PD Cleo Li Calzi, si sono attivati interessando anche la Segreteria nazionale del Partito.

Nelle prossime settimane verrà inoltre predisposta un’interrogazione parlamentare finalizzata a fare chiarezza sulle gravi conseguenze che questa scelta del governo Meloni rischia di produrre. Caltanissetta ha già pagato un prezzo troppo alto per l’isolamento infrastrutturale cui è stata condannata nel corso di questi lunghi anni, il Partito Democratico non consentirà che questa brutta storia si ripeta”.