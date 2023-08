Caltanissetta, Orgoglio Nisseno approva il bilancio: “Condizione necessaria per l’assunzione del nuovo personale reclutato con i concorsi espletati”

Il motivo per cui Orgoglio Nisseno, con i suoi consiglieri comunali Nina Schirmenti e Marco Matta, ha voluto approvare il bilancio di previsione è perchè esso è condizione necessaria per l’assunzione del nuovo personale reclutato con i concorsi espletati presso il Comune di Caltanissetta.

Di complessivi sette concorsi si attende ancora la pubblicazione dell’ultima graduatoria e, subito dopo, potrà procedersi alla stipula dei contratti di 18 nuovi dipendenti, salvo l’auspicato e necessario scorrimento delle stesse per il subentrato maggiore fabbisogno di personale.

L’approvazione del bilancio toglierebbe ogni alibi nei confronti di chi, componenti di commissione giudicatrice, responsabile del procedimento, Amministrazione comunale, nella vicenda, a diverso titolo, ha precise responsabilità del ritardo nella definizione di concorsi il cui iter dura inspiegabilmente da troppi anni.

I dipendenti in forza al Comune di Caltanissetta, oramai ridottisi enormemente di numero, hanno estremo bisogno di aiuto da parte dei futuri nuovi assunti nel fronteggiare i carichi di lavoro.

È innegabile, inoltre, che l’arrivo di nuovo personale migliorerebbe i servizi che il Comune presta a favore dei cittadini nisseni.

Orgoglio Nisseno, con il voto favorevole del bilancio nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, con alto senso di responsabilità, ha fatto la sua parte nel creare le condizioni affinché si giunga quanto prima alla definizione dei concorsi assunzionali.

A tal proposito, profondo rispetto si nutre per la scelta delle altre componenti dell’opposizione di bocciare lo strumento economico finanziario proposto da un’amministrazione inetta e fallimentare.

Orgoglio Nisseno probabilmente avrebbe fatto lo stesso se non avesse ritenuto di anteporre convintamente ad ogni altro legittimo ragionamento, la necessità impellente dei nuovi posti di lavoro che porteranno considerevoli benefici alla Città in termini di miglioramento dei servizi e di sviluppo economico.

Una nuova stagione, di speranze e di progresso, avrà inizio per Caltanissetta se convivranno due presupposti imprescindibili: un’efficiente macchina burocratica ed un’Amministrazione comunale illuminata e competente. Il primo presupposto sembra iniziare a concretizzarsi.

Orgoglio Nisseno