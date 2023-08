Caltanissetta, Fratelli d’Italia: “Il nome del candidato sindaco non verrà palesato sui social o tra i tavoli di un bar”

Questa calda estate nissena, l’ultima prima delle elezioni amministrative del 2024, è caratterizzata dal gossip politico che si sviluppa tra social, bar e ombrelloni e che vede come argomento prioritario il nome del candidato sindaco della destra nissena.

La curiosità sta nell’elenco dei candidati, che nulla hanno a che vedere con le reali dinamiche politiche che avvengono nel centrodestra nisseno, ma piuttosto a probabili promesse elettorali che non coinvolgono il partito della Meloni.

Come circolo territoriale, ci sorprendiamo di leggere, sulle cronache politiche, nomi di accreditati soggetti che vengono indicati come candidati del nostro gruppo. Chi strumentalmente pensa, di essere parte del progetto di Fratelli d’Italia solo per fini elettorali ha di certo sbagliato partito e lo invitiamo a rendersene conto autonomamente evitandoci di intervenire ulteriormente in futuro.

Certo, ci sentiamo lusingati dalle tante simpatie e disponibilità che il FDI riscuote in autorevoli cittadini, ma nella vita, e ancor di più in politica, bisogna avere rispetto dei ruoli e delle gerarchie.

Fratelli d’Italia è un partito inclusivo ma le fughe in avanti, non supportate e non condivise, non possono essere considerate un punto di forza, anzi tutt’altro.

È indubbio che il partito di Giorgia Meloni intende essere protagonista nella politica nissena e per tale motivo esprimerà un suo candidato alla carica di primo cittadino.

Nella logica di squadra e nel rispetto degli alleati e delle loro legittime ambizioni, la coalizione poi convergerà su un unico nominativo che dovrà essere espressione di un progetto politico/amministrativo chiaro e di alto profilo, che miri a governare la città con un sindaco e una squadra di assessori competenti.

Il nome del candidato non verrà palesato sui social o tra i tavoli di un bar, ma mediante una conferenza stampa in cui saranno presenti le deputazioni regionali e nazionali, a riprova che la logica di Fratelli d’Italia è quella di un partito coeso e unito.

Le autoincoronazioni di “Napoleonica memoria”, le lasciamo a coloro che amano autocelebrarsi e pensare di essere “il sale della terra”.

Fratelli d’Italia, i partiti della coalizione e i movimenti civici a noi vicini, hanno ben chiaro che il centro destra unito è certamente vincente, operando nel rispetto reciproco e nella leale condivisione raggiungeremo questo nostro obiettivo e daremo, finalmente, un governo autorevole alla nostra città.

Caltanissetta 21/08/2023

Circolo Territoriale Fratelli d’Italia “Peppino Mancuso” Caltanissetta