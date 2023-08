Aeroporto Catania, Santanchè: “Rimborso ai turisti solo punto di partenza”

“I rimborsi ai turisti per i disagi patiti sono un punto di partenza”. Lo ha detto la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, sul decreto varato ieri dal governo. In una intervista al quotidiano la Sicilia, la ministra Santanchè con riferimento alla situazione dello scalo catanese di Fontanarossa dopo i disagi causati dall’incendio ha aggiunto: “Non bisogna vedere la polemica dove non c’è”. “C’è necessità – ha aggiunto – di capire che bisogna mettere mano al sistema aeroportuale siciliano, tutto”.