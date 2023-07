Villalba. Divieto di conferimento dei rifiuti in sacchi neri o non trasparenti

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino ha emanato un’ordinanza sindacale con la quale ha fatto divieto assoluto a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del rifiuto conferito.

Di conseguenza, gli operatori in servizio presso la ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti, d’ora in avanti, non potranno più ritirare i rifiuti che verranno conferiti in sacchetti neri. Il sindaco ha infine ricordato che i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da €. 25,00 a €. 500,00 come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.