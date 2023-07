Tragedia della strada: bimba di 8 anni cade da uno scooter e muore in ospedale

Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Pare che la bambina, per cause che stanno accertando in queste ore l’autorità giudiziaria, sia caduta da una moto guidata da una persona adulta battendo la testa sull’asfalto. Giunta in condizioni disperate all’ospedale Santobono di Napoli, per lei non c’è stato niente da fare.

La piccola – che ha ricevuto le prime cure all’ospedale di Castellammare di Stabia – trasferita nel presidio partenopeo è stata sottoposta ad intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato.