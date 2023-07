Sicilia. Tragedia della strada lungo la A29: morto un uomo di 46 anni

Tragedia della strada, l’ennesima in Sicilia. Nella tarda serata di ieri un uomo di 46 anni ha perso la vita lungo l’autostrada A29 nei pressi di Gallitello, in direzione Mazara del Vallo in un brutto incidente stradale nel quale, a parte il suo mezzo, non sono stati coinvolti altre auto. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto prendere il controllo del mezzo al 46enne alla guida della Toyota.

L’auto ha terminato la propria corsa contro il guard rail. Per l’uomo di Alcamo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo sul posto del 118. L’uomo è morto sul colpo. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso.