Si ribalta trattore nell’agrigentino e perde la vita un agricoltore di 66 anni

Ancora una morte bianca sul lavoro. Stavolta nell’Agrigentino. La vittima di questa tragedia è stato un agricoltore di 66 anni di Cattolica Eraclea. L’uomo era impegnato con il suo lavoro nella lavorazione del terreno in contrada Mortilla quando, per cause in corso di accertamento, il suo mezzo si è ribaltato.

Nel ribaltamento l’uomo ha avuto la peggio. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che sono impegnati nell’effettuare i rilievi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.