Sedicenne prima ruba auto della madre per girare video con gli amici, poi ne simula il furto: multe dei carabinieri per 16mila euro

Un sedicenne, approfittando della momentanea assenza della madre, ha pensato bene di prendere le chiavi dell’auto della madre per divertirsi un po’. E’ così successo, come riporta Fan Page – che assieme agli amici ha messo la macchina su strada per girare video da postare sui social.

E’ accaduto a Giussano, in provincia di Monza. E’ stato il nonno del sedicenne ad avvisare i carabinieri avendo ritenuto che l’auto fosse stata rubata, che la stessa era stata ritrovata parcheggiata aperta davanti al cimitero di Giussano. I militari, tuttavia, considerate le incongruenze nel racconto del ragazzo, hanno approfondito, scoprendo che lo stesso aveva usato l’auto della madre per andarsene in giro con gli amici per filmarsi. Sono state elevate multe per 16mila euro.

I carabinieri avevano prima ricevuto una chiamata per il possibile furto di una Fiat 500 nera. Poco dopo era arrivata la telefonata dal nonno del ragazzino. Il racconto del sedicenne non ha però convinto i militari che hanno scoperto che il giovanissimo andava in giro con gli amici per filmarsi. L’auto ha subito danni ingenti