Scoppia incendio in una casa di riposo. Tragico il bilancio: 6 morti e 81 feriti

Sei morti e 81 feriti, di cui due gravi: è il tragico bilancio dell’incendio scoppiato nella notte nella casa dei Coniugi di Milano, al quartiere Corvetto. E’ quanto si apprende da Areu. Due ospiti sono stati trasportati in codice rosso, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini.

Delle sei vittime, due sono morte a causa delle fiamme dell’incendio, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo piano.

Secondo i Vigili del fuoco, altri tre anziani sono in gravi condizioni in ospedale mentre altri 40 sono stati soccorsi con sintomi di un’intossicazione ma non grave. Parte degli ospiti sono stati portati in un’altra ala dove sono in corso le attività. Al momento gli stessi Vigili del Fuoco escludono una matrice dolosa dell’incendio.