Scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi ventenni, gravemente ferito un terzo

Due ragazzi ventenni sono morti e un altro giovane è rimasto gremente ferito a seguito di un gravissimo incidente stradale avveduto sulla strada provinciale 47 in località Piave Nuovo. Il dramma si è consumato nelle prime ore di oggi, domenica 9 luglio, poco prima delle 6 del mattino, quando due vetture, per motivi ancora tutti da accertare, si sono scontrare frontalmente in un impatto devastante.

Terribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori giunti sul posto. Coinvolte nell’incidente stradale mortale una Toyota Yaris e una monovolume Citroen che viaggiavano nei due sensi opposti di marcia e sono andate completamente distrutte. Immediati i soccorsi per le persone coinvolte ma purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre alcuni degli occupanti dei mezzi dalle lamiere contorte delle auto, e diverse ambulanze del 118. Vista la gravità dello schianto, allertato anche l’elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno nel frattempo effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile schianto.