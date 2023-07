Proposta Governo Meloni di considerare il Sud unica zona economica speciale. L’on. Giuseppe Catania: “Scritta pagina importante per la Sicilia”

Una nota dell’on. Giuseppe Catania a commento della proposta del Governo Meloni di considerare il Sud unica zona economica speciale. Il Vicepresidente Commissione Attività Produttive ARS – Gruppo Fratelli d’Italia ha sottolineato: “A Bruxelles, il governo Meloni, per bocca del ministro Raffaele Fitto, ha scritto una pagina importante per il Sud Italia e, dunque, per la nostra Sicilia.

Nel corso dell’incontro con la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager, Fitto ha illustrato la proposta italiana di istituire un’unica Zona economica speciale per l’intero Sud Italia.

Saluto con soddisfazione il fatto che la vicepresidente Vestager abbia accolto positivamente la proposta del Governo italiano, consapevole che l’istituzione della Zes sostiene la crescita e la competitività dell’intero Mezzogiorno d’Italia.

I principali benefici della ZES sarebbero:

fiscalità di vantaggio (riduzione tassazione per pmi)

articolato sistema di semplificazioni amministrative

A questi benefici potrebbero accedere le imprese con unità produttive ubicate nei territori ZES o che avviano una nuova attività economica imprenditoriale al suo interno.

Le agevolazioni sarebbero fruibili da tutte le aziende sia di nuova costituzione, sia già costituite, presenti all’interno dell’area.

Ritengo che questa iniziativa sia davvero una pagina importante per consentire alla Sicilia di recuperare il gap in termini di sviluppo economico dal resto d’Italia e, dunque, sosterrò con ogni iniziativa utile la proposta avanzata dal Ministro Fitto. Occupazione e benessere economico si creano solo favorendo e facilitando l’insediamento di nuove imprese e sostenendo le imprese esistenti”.