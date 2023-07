Padre si tuffa in acqua per salvare il figlio ma annegano entrambi: recuperati i loro corpi dai sommozzatori

Il padre non ha visto riemergere il figlio che s’era tuffato nel fiume Trebbia e s’è a sua volta tuffato per salvarlo, ma non ce l’ha fatta nemmeno lui. Sono così morti annegati entrambi. La tragedia s’è consumata a Donceto di Travo, in provincia di Piacenza, presso la spiaggia di Rondanera, poco distante da Perino. A perdere la vita due persone originarie dello Sri Lanka, padre e figlio rispettivamente di 59 e 26 anni.

Sul posto è subito giunto il 118 , i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, l’elisoccorso Drago del nucleo elicotteri di Bologna con a bordo i sommozzatori. Dopo oltre un’ora di ricerche, purtroppo, i corpi di padre e figlio sono stati recuperati senza vita dai sommozzatori. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.