Mussomeli, Incontro sul tema della legalità organizzato da sezione Fidapa. Presente il Prefetto

MUSSOMELI – 19 luglio 2023, primo appuntamento di una tre giorni a tema legalità a cura della Fidapa sez. di Mussomeli, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Onorati dalla presenza di autorevoli relatori, a partire da Ignazio Cutro’, testimone di giustizia che ha portato una forte testimonianza di dignità, il coraggio è scontato. Grazie al commissario capo della Polizia di Palma di Montechiaro, Maria Lucia Lombardo, al comandante della compagnia dei carabinieri di Mussomeli, capitano Giuseppe Tomaselli , al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Vincenzo Pascale. Grazie al sindaco, on. Giuseppe Catania che non ha potuto presenziare per sopraggiunti impegni di carattere istituzionale ma che ha fortemente voluto e appoggiato l’iniziativa sin dal suo primo nascere. Grazie all’assessore Daniele Frangiamore per la collaborazione fattiva, all’assessore Jessica Valenza, a Yosella Schifano , nella doppia veste di vice presidente del Consiglio e fidapina. Grazie alle socie Alessandra Romano, Josella Mistretta , Teresa Canalella , Giusy Spoto, Noemi Nucera che si sono spese a vario titolo per la buona riuscita dell’evento. Straordinari gli interventi musicali a cura di Nono’ Salamone e Gero Riggio. Grazie a Davide Nola e a Salvatore Messina , all’architetto Santo Eduardo Di Miceli, a Zina Falzone , presidente Proloco. Uno speciale “Grazie” a Sua Eccellenza il prefetto dott.ssa Chiara Armenia, per la Sua presenza carica di significato per tutta la comunità con la quale ha connotato l’evento di quell’aura di solennità che Le si conviene. Grazie e ancora grazie a tutti i presenti! (DA FIDAPA MUSSOMELI)