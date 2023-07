Mazzarino. A distanza di 40 anni si sono incontrati gli ex compagni di classe della 5^A dell’Istituto Tecnico “Luigi Sturzo”

MAZZARINO. A 40 anni di distanza dal diploma gli ex compagni di classe della 5°A dell’Istituto Tecnico per Geometri “Luigi Sturzo” di Mazzarino, dopo la proposta lanciata da una di loro, si sono rincontrati per partecipare ad una piacevole rimpatriata.

Così, il gruppo, ricomposto, ha festeggiato l’evento in un noto ristorante del posto dove, tra un pasto e l’altro, ha ricordato episodi e aneddoti di un periodo particolarmente felice.

All’incontro erano presenti tutti gli ex alunni: Tiziana Butera, Vincenzo Clausi, Ausilia La Bella, Francesco Lo Forte, Antonio Lo Titolo, Stefano Mancuso, Michele Miccichè, Luigi Neri, Filippo Pappalardo, Giuseppe Pesce, Orazio Polara e Fabrizio Spagliarisi. Dopo tanta emozione, gioia, risate e brindisi finale gli ex alunni si sono salutati con la voglia di tornare a ritrovarsi e stare di nuovo insieme.