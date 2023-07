Inflazione, Meloni: “500 mln per 1,3 mln di famiglie in difficoltà contro caro carrello”

“Il problema principale che ha impattato sulle famiglie quest’anno è l’inflazione. E’ un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure dall’inizio di mandato, penso al fatto che abbiamo aumentato la platea delle famiglie per il sostegno alle bollette energetiche. Oggi ne abbiamo una che riguarda il milione e 300mila famiglie che hanno difficoltà nell’acquisto di generi di prima necessità, il famoso ‘caro carrello’. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie. Presso gli uffici delle Poste italiane sarà disponibile la Carta dedicata a te, che consente alle famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi per l’acquisto di generi di prima necessità, ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che abbiamo ottenuto”. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, presentando l’iniziativa ‘Carta dedicata a te’.