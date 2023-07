Incendi, Schifani: “Piromani criminali e assassini”

“Alle mani vili e meschine che hanno compiuto tutto questo, mettendo in ginocchio la nostra terra e uccidendo degli innocenti, distruggendo abitazioni fatte con sacrifici e aziende che davano posti di lavoro, c’è chi sostiene che la vostra sia una forma di disturbo, una patologia clinica, ma per me siete solo dei criminali e assassini. Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità di Presidente della Regione affinché veniate assicurati alla giustizia.”. Lo scrive su Facebook il governatore siciliano, Renato Schifani, in un lungo post in cui racconta di aver sentito telefonicamente Gianfranco Gurrisi, il pilota dell’elicottero antincendio Falco 8 del Corpo forestale della Regione Siciliana costretto “ad un manovra disperata e ad un atterraggio di emergenza”, dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione nei pressi della riserva di Pantalica, vicino Siracusa. I sanitari, dice Schifani, “mi hanno rassicurato circa le sue condizioni di salute, che nonostante il forte impatto al suolo, appaiano non gravi. La notizia mi riempie di gioia e consente a tutti noi di tirare un sospiro di sollievo”.