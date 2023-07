Incendi, Salvini: “Da Lega progetto legge per aumento pene piromani”

“Sono in contatto con i sindaci di Palermo e Catania per lo stato di emergenza che non dipende dal mio ministero”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini al question time sul caso dell’aeroporto di Catania. “Mi risulta che il gruppo della la Lega abbia presentato un progetto di legge per un aumento delle pene in caso di piromani e incendi appiccati dolosamente e mi sembra opportuno farlo”, ha aggiunto Salvini.