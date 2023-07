Fiera San Michele, Aiello (Lega): “Un danno economico farla terminare il venerdì, si prolunghi fino alla domenica”.

“Con Decreto del Sindaco n.72 del 27/07/2023 è stato stabilito che quest’anno la Fiera merceologica di San Michele durerà soltanto da mercoledì 27 a venerdì 29 Settembre. Decisione che ha escluso il sabato e la domenica, giorni in cui si registra maggiore affluenza e di conseguenza maggiore possibilità di profitti per gli operatori commerciali. Non condivido tale scelta dell’Amministrazione Comunale, che così toglierà la possibilità di far venire a Caltanissetta ulteriori visitatori e creerà un danno economico agli ambulanti. Ieri ho pertanto presentato un’Interrogazione al Sindaco per capire perchè è stato deciso di far smontare gli stands il venerdì. Ho inoltre chiesto di prolungare la durata, è opportuno far svolgere la fiera merceologica anche sabato 30 Settembre e domenica 1 Ottobre” – lo dichiara il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello.