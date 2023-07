Cantone (M5S): “Sicilia isolata ma Salvini pensa a ponte Stretto”

“Sul fronte dei collegamenti il quadro siciliano si e’ fatto drammatico. La chiusura del Terminal A dell’aeroporto di Catania nei giorni scorsi aveva gia’ creato disagi innumerevoli, nella stagione di maggior afflusso turistico. A rendere ancora piu’ difficile la situazione e’ arrivata stamane anche la chiusura dell’aeroporto di Palermo a causa degli incendi nell’area circostante. Dal governo ci aspettiamo interventi immediati: come abbiamo gia’ detto nei giorni scorsi, e’ necessario in questa fase rafforzare i collegamenti ferroviari con il continente. Ieri abbiamo chiesto come M5s il potenziamento degli Intercity giorno e notte da Siracusa a Roma e a Milano. Nel frattempo pero’, bisogna compiere il massimo sforzo per ridare agli scali aeroportuali siciliani un po’ di normalita’. Purtroppo costatiamo che il ministro dei Trasporti Salvini con la Sicilia semi-isolata preferisce chiacchierare di ponte sullo Stretto. Aspetto, questo, che non lascia grandi auspici su una normalizzazione della situazione”. Cosi’ in una nota il deputato siciliano del M5s Luciano Cantone.