Caltanissetta. La riflessione di Sergio Cirlinci: “Un’amministrazione comunale, ancor più perché pentastellata, non può esimersi dal confrontarsi con la cittadinanza”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo contributo di Sergio Cirlinci in merito alla possibilità di dare vita ad un’assemblea pubblica che consenta di avviare un confronto tra i cittadini e l’amministrazione comunale sui grandi temi che assillano la comunità nissena.

“In molte città l’amministrazione organizza incontri per confrontarsi con la cittadinanza, per parlare della situazione attuale, delle cose fatte, quelle da fare, delle cose che non vanno, ma soprattutto per ascoltare i cittadini, sentire le loro lagnanze, ma anche le loro idee e suggerimenti.

Il M5S, che governa la nostra città, ha tra i suoi principi fondanti l’ascolto e la collaborazione con i cittadini, in campagna elettorale si disse che il “portone” sarebbe stato sempre aperto a tutti coloro che avessero avuto qualcosa da dire qualcosa e che si sarebbe addirittura trasformato il comune in un “palazzo di vetro”.

Nel 2017, il sottoscritto insieme ad altri cittadini chiedemmo un’assemblea pubblica per discutere con l’allora amministrazione di come stavano andando le cose, considerato che l’amministrazione raccontava una sua versione, che però non coincideva con quello che molti cittadini toccavano giornalmente con mano.

Oggi siamo in una situazione simile, l’amministrazione racconta continui successi e risoluzioni di problematiche importanti, mentre i cittadini si lamentano continuamente. Visto e considerato che del Forum promesso, organizzato e rinviato a data da destinarsi, insomma non si farà, mi permetto un suggerimento.

Perchè non organizzare a settembre, non oltre in quanto si rischierebbe di trasformarla in campagna elettorale, un’assemblea cittadina per un confronto tra l’amministrazione ed i cittadini, per rispondere magari alle tantissimi domande che giornalmente vengono poste e che non trovano risposte, ma anche per informarci dello stato dell’arte di tantissime cose che a parere di molti nisseni sembrano essere cadute nel dimenticatoio o quasi ? Il non accettare questo suggerimento, ovviamente non comporterà nulla, ma è chiaro che un’amministrazione, ancor più perché pentastellata, non può esimersi dal confrontarsi con la cittadinanza…”