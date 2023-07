Caltanissetta. L’8 luglio tavola rotonda di Casa Rosetta su “Progetto Caregiving. La difficile arte del prendersi cura”

CALTANISSETTA. Sabato 8 luglio Casa Rosetta terrà nella sua sede di via Due Fontane a Caltanissetta una tavola rotonda dal titolo “Progetto Caregiving. La difficile arte del prendersi cura”.

L’evento è aperto a coloro che per professione operano nella rete istituzionale dei sostegni per le persone che vivono con una fragilità (è accreditato ECM per tutte le professioni) ma si rivolge anche a coloro che operano nel privato assistendo un familiare.

Il termine inglese caregiving definisce con incisiva chiarezza l’attività di cura e assistenza verso un proprio familiare, e non ha un’efficace parola corrispondente in italiano. Il caregiving rappresenta un impegno, unico nel suo genere, nell’ambito del quale alle attività di tipo organizzativo e sanitario si intrecciano emozioni contrastanti, spesso complicate da un senso di inadeguatezza. Essere caregiver si ripercuote inevitabilmente su tutte le dimensioni della vita della persona, dalla salute psico-fisica agli affetti familiari, dalle relazioni sociali al lavoro e al tempo libero.

Il ruolo di caregiver rappresenta un importante compito che dipende da moltissimi fattori, tra gli altri il clima emotivo-affettivo, spesso gravato da un senso di inadeguatezza e dalla solitudine, e la possibilità di poter fare riferimento su una rete di supporto. Negli ultimi anni si è registrata una crescente sensibilità su questo tema ed è maturata così la consapevolezza che, se da un lato il caregiver presta le proprie cure e la propria assistenza a un familiare che ne ha bisogno, dall’altro, proprio per il ruolo cruciale che svolge quotidianamente, è egli stesso un individuo fragile, che necessita di attenzioni speciali.

Casa Rosetta ritiene fondamentale dedicare attenzione anche a coloro che si prendono cura; un’attenzione che si concretizza da un lato nella formazione continua e dall’altro, nel sostegno psicologico rispetto alla difficoltà dell’essere un caregiver.

Nell’evento di sabato 8 luglio a Casa Rosetta saranno analizzati i diversi aspetti della relazione tra il caregiver familiare, il caregiver professionale e la persona inserita in un percorso di cura e sostegno. La tavola rotonda si articolerà in tre momenti, con altrettanti temi specifici: “Il ruolo e le problematiche del caregiving”, “Conoscere i servizi e organizzare il lavoro di cura”, “Dare assistenza alle funzioni di vita quotidiana”.

Interverranno professionisti impegnati in questo modo: Giambattista Bufalino, Donatella Buscemi, Bianca Giunta, Valeria Milazzo, Concetta Passaro, Giacinta Marchione, Alda Mosca, Rosa Aquiina, Giuseppe Lombardo, Claudia Lamartina, Edoardo Vagginelli, Carlo Campione, Francesco La Magna, Salvina Mingoia; coordinerà gli interventi Anna Rita Donisi.