Caltanissetta. Il nisseno Lorenzo Castronovo selezionato per far parte del Dream Team Giffoni in occasione del Festival del Film

Lorenzo Castronovo conosciuto come Ph Loenz, giovane talento nisseno nel campo della fotografia e della comunicazione social è stato selezionato per far parte del prestigioso Dream Team Giffoni in occasione del Festival del Film. La sua passione per l’arte di catturare momenti e raccontare storie attraverso le immagini e video ha attirato l’attenzione del Dream Team del Giffoni, che lo ha scelto per far parte di una squadra composta da circa 30 ragazzi provenienti da tutto il mondo.

“Questo incredibile progetto – ha detto Castronovo in una nota – mi darà l’opportunità di lavorare a stretto contatto con CEO, attori, artisti, cantanti e importanti marchi. Durante i 9 giorni del festival, avremo l’occasione di collaborare alla creazione di un progetto innovativo per queste grandi aziende. Sarà un’esperienza unica che mi permetterà di mettere alla prova la mia creatività e le mie abilità comunicative.

Essere selezionato per il Dream Team Giffoni è un riconoscimento straordinario del mio impegno nel campo della fotografia e della comunicazione social. Sono orgoglioso di rappresentare la nostra città e di poter condividere il mio talento con persone provenienti da tutto il mondo.

Questa opportunità mi permetterà di immergermi nel mondo del cinema, entrando in contatto con professionisti di alto livello e facendo esperienze indimenticabili. Sono pronto ad affrontare questa avventura con determinazione e voglia di imparare, pronti a cogliere ogni opportunità che mi verrà offerta”.

Una selezione che il giovane ha dedicato anche alla comunità nissena e ai suoi sostenitori nel contesto di un’esperienza come il Giffoni Film Festival davvero speciale. “Sono orgoglioso di poter rappresentare la nostra città e far sì che il nostro nome risuoni a livello internazionale”.