Caltanissetta, Dell’Utri(Noi Moderati) dialoga con Gambino. “Positivo confronto amministrativo e politico”

‘Noi Moderati si apre al confronto con gli amministratori locali e offre il suo contributo di esperienza, i valori del popolarismo liberale e il radicamento territoriale di cui è espressione per valorizzare e qualificare l’azione amministrativa nei Comuni in cui vanta una forte presenza, soprattutto se si considera l’assenza di un confronto tra le forze regionali del centrodestra in tal senso. In questa prospettiva rientra l’incontro di stamane con il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino con il quale e’ possibile avviare una collaborazione e sviluppare iniziative politiche e amministrative di ampio respiro. Ringrazio il sindaco per la sua disponibilità in questo che potrebbe essere l’inizio di una proficua collaborazione politica.’. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati – il partito che ha al suo vertice Maurizio Lupi e Saverio Romano – commentando l’incontro di stamane con il sindaco di Caltanissetta, alla presenza, tra gli altri, di Angelo Fasulo coordinatore provinciale del partito.