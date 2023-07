Auto travolge famiglia che stava passeggiando: tre morti, tra cui un bimbo di 2 anni che era sul passeggino

E’ di tre vittime il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Un’intera famiglia veneziana in vacanza nella località dolomitica, composta da padre, madre, figlio e nonna, è stata investita da una vettura con targa tedesca.

A sopravvivere all’impatto solo la madre, che portava a spasso sul passeggino il figlio di due anni. La donna non è grave ed è stata portata all’ospedale di Pieve di Cadore. Alcuni testimoni avrebbero riferito dell’alta velocità dell’auto che ha investito i membri della famiglia: era guidata da una donna, una 30enne di origini tedesche, fermata dalle autorità in stato di choc, ferita anche lei nell’impatto. La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355.

Il bambino era stato stabilizzato in un primo momento dal personale del Suem e portato con l’elisoccorso all’ospedale San Martino di Belluno: successivamente le sue condizioni si sono aggravate e per lui non c’è stato nulla da fare. La madre è stata, invece, portata via in ambulanza, così come il nonno del piccolo arrivato subito dopo e colto da malore.

La strada è stata chiusa per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno vagliando anche l’ipotesi dell’uso improprio del cellulare da parte della donna tedesca che guidava l’auto. Si attendono ancora i risultati certificati sull’eventuale uso di sostanze o eccesso di alcol. Per interrogarla i Carabinieri hanno dovuto rivolgersi a un’interprete. (Tg Com24)