Sicilia: Schifani bacchetta Ars, Cosi’ non va; conti a rischio

“Assisto a una attivita’ legislativa in aula a volte del tutto disordinata che il presidente Galvagno ha ereditato e con il quale sono sempre pronto a collaborare per incanalare nei giusti limiti della correttezza tecnico-legislativa e procedurale tutta l’attivita’ nell’interesse dei siciliani, del Parlamento e del governo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che aggiunge: “Mentre in commissione gli emendamenti che comportano spese vengono esaminati anche con un parere tecnico della commissione Bilancio e del Ragioniere generale, in Aula non avviene cio’: si presentano gli emendamenti senza alcun filtro ne’ valutazione, vengono messi in votazione anche se privi di copertura creando a volte buchi nei conti e impugnative dei quali non possiamo poi stupirci”.