Salvatore Messina si dimette da presidente dell’Atletico Nissa Futsal

Salvatore Messina ha rassegnato le dimissioni da presidente dell’Atletico Nissa Futsal. Lo ha reso noto il diretto interessato con un comunicato ufficiale. “Con grande rammarico – si legge – ma anche un velo di infinita tristezza comunico le miei dimissioni da Presidente dell’Asd Atletico Nissa Futsal.

Ringrazio il sodalizio giallorosso per avermi dato l’opportunità di ricoprire questo incarico e la NISSA F.C. con a capo Sergio Iacona per aver fatto da collante, in questa stagione culminata con l’ennesimo successo, tradotto nell’approdo in Serie C/1. È stata una lunga cavalcata ricca di grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo. Ho messo tutto me stesso trascurando a volte famiglia e lavoro, ma ne è valsa la pena”.