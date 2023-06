Ponte Stretto, Salvini: “nomine board che aprirà cantieri entro l’anno prossimo”

E’ prevista per martedì 6 giugno l’assemblea per le nomine del board dello Stretto di Messina “che avra’ l’onore e l’onere di fare aprire i cantieri entro l’anno prossimo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a margine della conferenza stampa per la sottoscrizione con la Provincia di Como del contratto di concessione in uso del piroscafo Patria, che si e’ tenuta questa mattina a bordo del piroscafo Concordia, con il quale l’Ente governativo si impegna a portare a compimento il progetto di recupero.

“Anche questo e’ un progetto di cui si parla da 50 anni” ha proseguito Salvini. Sulla mancanza di infrastrutture all’interno della Regione Sicilia Salvini ha sottolineato che “il ponte e’ un anello di una catena che ci vede investire 28 miliardi di euro in Sicilia e altri 28 in Calabria su strade autostrade e ferrovie. Il ponte, unito alle ferrovie fra Palermo, Catania e Messina, l’autostrada Palermo- Catania e alla Salerno-Reggio Calabria e’ un tassello fondamentale per unire il Paese”, ha spiegato Salvini