Michele Mancuso(FI): “Addio al Presidente Silvio Berlusconi. Grande dolore per la sua dipartita”

“Addio al Presidente Silvio Berlusconi, – ha dichiarato il forzista on. Michele Mancuso deputato all’Ars – grande dolore per la sua dipartita; con lui va via un grande uomo che ha dato un grande contributo al nostro Paese, all’Europa, all’Atlantismo e ad ognuno di noi.

L’Italia piange l’imprenditore e il politico che ha contribuito alla crescita del nostro Paese e che avuto grande influenza nelle istituzioni della nostra Nazione, scendendo in campo per necessità storica in un periodo estremamente difficile per la nostra Nazione.

Forza Italia – ha concluso l’on. Michele Mancuso – oggi piange la scomparsa di un leader carismatico che ha intuito i rischi di una deriva politica e democratica a cui la nostra Nazione si stava avviando, consapevoli che, chi come noi azzurri della prima ora, ha fatto parte della sua Grande Squadra continuerà sempre a rappresentare i propri valori e la propria gente con la stessa lealtà e passione che il Presidente Berlusconi ci ha insegnato.”