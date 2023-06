Entusiasmo per l’equipaggio siciliano Lo Cascio-Rappa. La DLF Academy a caccia di punti a San Martino di Castrozza per il campionato GR Yaris Rally

Si svolgerà la prossima settimana dal 23 al 24 giugno il 43° Rally Internazionale di San Martino di Castrozza e Primiero, appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Il 43° Rally San Martino di Castrozza, terza tappa del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023 sarà anche la terza prova GR Yaris Rally Cup, il monomarca di casa Toyota. Dopo l’ottimo esordio con un terzo posto al Rally del Ciocco ed un quarto posto al Rally Regione Piemonte di Alba, l’equipaggio siciliano Lo Cascio-Rappa, che nel suo dna rappresenta lo spirito e la passione della DLF Academy in collaborazione con la scuderia Phoenix, si appresta a vivere questo terzo appuntamento con la stessa grinta dei precedenti rally e con la consapevolezza di un maggiore feeling con la loro GR Yaris.

Gianfranco Rappa e Salvatore Lo Cascio

Daremo il massimo come sempre e sono ottimista per come interpreteremo le prove – dichiara il pilota nisseno Salvatore Lo Cascio – sono passi di montagna con asfalto che ha tanto grip. Le prove di “Gobbera”, “Val Malene”, “Manghen” hanno molte caratteristiche in comune con le strade siciliane e quindi dovremmo avere un buon feeling.

Lo stesso entusiasmo di Lo Cascio, traspare dalle parole di chi dividerà con lui l’abitacolo della Toyota Yaris e detterà le note al pilota nisseno: l’esperto navigatore Gianfranco Rappa evidenzia come possa essere divertente stare accanto e dettare le note ad un amico di vecchia data ed al contempo lottare per un campionato ancora aperto. Sono molto felice di essere stato coinvolto in questo progetto della DLF Academy – afferma il forte navigatore palermitano – la valorizzazione dei giovani nel mondo del motorsport è qualcosa che va al di là della semplice partecipazione ad un rally. È bello mettere la propria esperienza al servizio della crescita di giovani talenti, è questo – conclude Gianfranco Rappa – lo spirito che anima la mia presenza sul sedile accanto a Totò Lo Cascio.

Delfino La Ferla

Il Rally di San Martino di Castrozza, rappresenta il giro di boa del campionato. Tutto aperto ancora per la classifica – afferma Delfino L Ferla, CEO di DLF Academy – sarà importante portare a casa un ottimo risultato per il nostro equipaggio Lo Cascio-Rappa per dare forza e concretezza alla nostra “mission” dopo aver sposato il progetto di T-Racing.