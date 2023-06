Circolare Agricat. L’on. Giuseppe Catania (FdI): “Gli agricoltori avranno tempo fino al 25 luglio per poter presentare denuncia di sinistro”

Il deputato regionale di FDI nonché sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania ha reso noto che la circolare AGRICAT n. 3 del 9 giugno 2023 ha prorogato, per la Regione Sicilia, i termini di presentazione della denuncia di sinistro al 25.07.2023 e non, come erroneamente e grossolanamente affermato da qualcuno, entro 10 giorni.

Gli agricoltori avranno dunque tempo fino al 25 luglio prossimo per poter presentare la propria denuncia di sinistro. Catania, nella sua qualità di Vicepresidente Commissione Attività Produttive ARS , ha infine precisato: “Appare opportuno e corretto ricordare, comunque, che ad oggi questo fondo mutualistico nazionale AgriCat, previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Reg. (UE) n.2115/2021, artt.69, lett.f) e 76 non è sufficiente a ristorare le aziende perché siamo di fronte ad un cambiamento climatico che sta devastando l’agricoltura. Ed è per questo che, al tavolo tecnico del 19 giugno prossimo, da me convocato, chiederemo ulteriori strumenti”.