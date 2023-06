Caltanissetta: un picnic al Dubini per i bambini dell’ass. Copiosa Redenzione di Sant’Agata

Il club service Rotaract Caltanissetta ha organizzato e svolto una nuova attività dedicata ai bambini dell’associazione Copiosa Redenzione della Chiesa Sant’Agata.

Un picnic all’aria aperta tra una golosa merenda e giochi di gruppo. Un’opportunità per sottolineare, ancora una volta, che l’importante spesso si trova nella semplicità di un’esperienza condivisa in gruppo e tempo libero da dedicare agli altri senza dover necessariamente cercare articolate iniziative.

Sono stati 29 bambini che hanno aderito al progetto e che, con un autobus urbano, si sono spostati verso il parco Dubini accompagnati da una quindicina di volontari dell’associazione e i soci del Rotaract.

“In questa iniziativa siamo stati immediatamente supportati da tante realtà nissene. Ciascuna, nel proprio settore, ha gratuitamente messo a disposizione qualcosa che, inserito nel contesto generale, ha garantito una perfetta riuscita del progetto – hanno commentato i volontari dell’associazione Copiosa Redenzione -. Ringraziamo anche il direttore Alessandro Caltagirone per aver dato la disponibilità di poter svolgere questa attività al Parco Dubini e Mario Panepinto della LP EDILIZIA per aver messo a disposizione un bagno chimico per le esigenze fisiologiche dei bambini e la SCAT per il trasporto dalla chiesa al parco. I bambini che ogni giorno frequentano i locali della chiesa Sant’Agata hanno sempre accolto con grande entusiasmo le iniziative del Rotaract perché hanno sempre unito al gioco un insegnamento importante legato all’ambiente e al rispetto del proprio territorio”.

La merenda, con gustosi panini, dolcetti e bibite, è stata, infatti, l’ultima delle iniziative promosse dal club service presieduto, in questo anno sociale, da Deborah Gervasi. Nei mesi precedenti, infatti, i giovani del Rotaract hanno realizzato un laboratorio tematico a Natale e a Pasqua, lo “scrigno dei desideri” e attività di riciclaggio anche in collaborazione con l’azienda Ecoplast di Gela.

Una giornata in allegria e spensieratezza che è coincisa anche con un maggiore senso di libertà dettato dalla chiusura delle scuole. Le porte dell’associazione Copiosa Redenzione, però, resteranno aperte anche durante tutto il periodo estivo nei locali attigui la chiesa Sant’Agata.

Per tutti coloro i quali volessero conoscere le attività e i progetti di questa realtà nissena fortemente impegnata nel sociale e nel supporto logistico e culturale delle fasce più fragili della città può recarsi in associazione il lunedì e il mercoledì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.